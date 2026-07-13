МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освобождение российскими военными Константиновки имеет не только стратегическое, но и символическое значение для России — ведь именно в этом городе, по документальным свидетельствам, которые есть в распоряжении РИА Новости, было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.