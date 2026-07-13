МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освобождение российскими военными Константиновки имеет не только стратегическое, но и символическое значение для России — ведь именно в этом городе, по документальным свидетельствам, которые есть в распоряжении РИА Новости, было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент подчеркивал, что взятие города имеет важное стратегическое значение и является ключом к освобождению всей территории ДНР.
«Освобождение Константиновки, одного из центров стекольной промышленности во времена Российской империи и Советского Союза, символично. Потому что именно там на стекольном заводе был изготовлен шедевр стекольного производства — рубиновые звезды, венчающие башни Московского Кремля», — сказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.
О том, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд было изготовлено на Константиновском стекольном заводе в Донбассе свидетельствуют воспоминания инженера Михаила Тополина, который несколько десятков лет возглавлял группу специалистов, обслуживавших звезды Кремля.
В 1937 году советское правительство решило установить новые светящиеся, рубиновые звезды.
«Серьезная задача была поставлена перед стекольной промышленностью: сварить специальное рубиновое стекло для кремлевских звезд. До этого в нашей стране такого стекла в больших объемах не варили. Задание поручили выполнить Константиновскому стекольному заводу в Донбассе», — пишет Тополин, с воспоминаниями которого удалось ознакомиться РИА Новости.
В Центре истории Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева рассказали РИА Новости, что для придания звездам такого цвета обратились к технологии получения селеново-рубиновой окраски стекол, которую разработал видный советский ученый Исаак Китайгородский — основатель кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ.
«С Константиновским стекольным заводом у нашего тогда химико-технологического института очень тесные связи», — отметила в беседе с РИА Новости замдиректора Центра истории РХТУ имени Менделеева Наталья Денисова.
Она не исключила, что первое рубиновое стекло для кремлевских звезд могли изготовить именно на заводе в Константиновке.
Сразу после Великой Отечественной войны — в 1945−46 годах — была проведена реконструкция кремлевских звезд. Двухслойное рубиновое стекло заменили на трехслойное. Как пишет Тополин, оно было изготовлено по специальному рецепту советского инженера-стекольщика Николая Шпигова на заводе «Красный Май» в Вышнем Волочке.