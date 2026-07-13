Цена нефти марки Brent растет на фоне сообщений об ударах США по Ирану

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Цена нефти марки Brent выросла до $78 на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.21 мск 13 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent резко выросла до 78 долларов за баррель относительно предыдущего закрытия — 76,01 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на WTI выросла с 71,41 доллара до 73,79 долларов за баррель.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах — Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Центральное командование американских ВС также заявило, что военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары против Ирана.