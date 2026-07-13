Миллер также затронул вопрос о том, почему на Украине беспрепятственно перезахоранивают солдат Вермахта, но процесс эксгумации польских жертв затягивается. По его мнению, причина кроется в характере самих останков. Он отметил, что на костях немецких военных видны следы боев и сражений, тогда как останки убитых поляков — это кости женщин, детей с вбитыми гвоздями и разрубленные черепа, которые украинская сторона не хочет демонстрировать миру.