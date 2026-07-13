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Лешек Миллер объяснил, почему Киев боится эксгумации на Волыни

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что культ бандеровцев останется основой украинской государственной политики до тех пор, пока в стране не сменится власть.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что культ бандеровцев останется основой украинской государственной политики до тех пор, пока в стране не сменится власть. Соответствующее мнение политик высказал в эфире телеканала Polsat.

По словам Миллера, нынешнее руководство Украины рассматривает защиту доброго имени Степана Бандеры и других подобных деятелей как одну из государственных задач. Экс-премьер подчеркнул, что говорить о примирении и проведении эксгумации жертв Волынской резни можно будет лишь тогда, когда к власти придут люди с иным отношением к тяжелому прошлому.

Миллер также затронул вопрос о том, почему на Украине беспрепятственно перезахоранивают солдат Вермахта, но процесс эксгумации польских жертв затягивается. По его мнению, причина кроется в характере самих останков. Он отметил, что на костях немецких военных видны следы боев и сражений, тогда как останки убитых поляков — это кости женщин, детей с вбитыми гвоздями и разрубленные черепа, которые украинская сторона не хочет демонстрировать миру.

Напомним, 11 июля в Польше прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни. Этот день совпал с обострением отношений между Варшавой и Киевом.

В 1943 году ОУН* (признана экстремистской и запрещена в РФ) при поддержке немецких разведорганов развернула борьбу против советской власти и создала Украинскую повстанческую армию* (признана экстремистской и запрещена в РФ). В феврале того же года националисты начали масштабную карательную акцию против польского населения Волыни.

Кульминация наступила 11 июля 1943 года, когда отряды атаковали около ста польских сел и хуторов. В результате погибли порядка 100 тысяч человек, преимущественно старики, женщины и дети. В 2016 году польский сейм признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля было объявлено в стране государственным памятным днем.

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