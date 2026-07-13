ФБР задействовало все ресурсы для проверки после смерти Грэма

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что возглавляемая им спецслужба предоставила властям столичного округа Колумбия все ресурсы, нужные для установления обстоятельств смерти сенатора США (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится в его публикации в X.
По предварительным данным, смерть сенатора наступила из-за «расслоения аорты, вызванного артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием». Об этом говорится в заявлении его аппарата, которое приводят американские СМИ. Также сообщается, что точную причину смерти сенатора назовут по результатам всех необходимых проверок.
Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных авторов законопроекта об ужесточении санкций против РФ. Документ в начале апреля представила двухпартийная группа американских сенаторов. Его ключевыми авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.