ФБР задействовало все ресурсы для проверки после смерти Грэма

Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных авторов законопроекта об ужесточении санкций против РФ. Документ в начале апреля представила двухпартийная группа американских сенаторов. Его ключевыми авторами стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.