Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ирана подтвердили удар США по городу Хондаб

Заместитель губернатора провинции Маркази подтвердил нанесение американского удара по городу Хондаб.

Заместитель губернатора провинции Маркази подтвердил нанесение американского удара по городу Хондаб.

Об этом сообщает Mehr.

«Заместитель губернатора провинции Маркази подтвердил факт удара, нанесённого США по городу Хондаб», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше