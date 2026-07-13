Власти Ирана подтвердили удар США по городу Хондаб

Заместитель губернатора провинции Маркази подтвердил нанесение американского удара по городу Хондаб.
Об этом сообщает Mehr.
«Заместитель губернатора провинции Маркази подтвердил факт удара, нанесённого США по городу Хондаб», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.
США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.
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