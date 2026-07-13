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Симоньян назвала Грэма* платным болтунишкой

Симоньян назвала Грэма* платным болтуном, действовавшим в интересах ВПК США.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор США Линдси Грэм* был платным болтуном и действовал в интересах компаний американского военно-промышленного комплекса. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян.

«Грэм* был платный болтунишка, который защищал за деньги интересы компаний, производящих оружие, интересы компаний, заинтересованных в войне. Возможно, он был таким лицемером, что даже и не верил в это, а делал это просто за звон монет», — сказала она для ИС «Вести».

Симоньян добавила, что сенатор не выражал свою позицию, а его взгляды формировались под влиянием интересов крупных оборонных компаний, включая Boeing и Lockheed Martin, а также Пентагоном.

Ранее KP.RU сообщал, что что Грэм* умер в возрасте 71 года. Причиной смерти сенатора США стало расслоение аорты на фоне артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Коллеги Грэма* утверждают, что за день до смерти он чувствовал себя прекрасно.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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