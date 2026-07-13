Симоньян назвала Грэма* платным болтунишкой

«Грэм* был платный болтунишка, который защищал за деньги интересы компаний, производящих оружие, интересы компаний, заинтересованных в войне. Возможно, он был таким лицемером, что даже и не верил в это, а делал это просто за звон монет», — сказала она для ИС «Вести».