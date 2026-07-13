WP: выжившие после иранской атаки солдаты США обвинили генералов в предательстве

Военнослужащие США, выжившие после удара иранского беспилотника по порту Шуайба в Кувейте, заявили, что американское командование заранее знало об угрозе, но не изменило план размещения подразделения. При атаке 1 марта погибли шесть человек, более 30 получили ранения. По информации The Washington Post, генералы получили доклады об уязвимости объекта и сведения о том, что порт входил в число возможных целей Ирана. Некоторые из выживших солдат назвали произошедшее предательством со стороны своих генералов.