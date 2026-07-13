Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию с органами

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Нижнего Новгорода (“Чкалов”) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.