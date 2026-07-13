Боец Доллар: ВС РФ удалось подавить украинскую артиллерию у Красного Лимана

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. ВСУ практически перестали использовать свою артиллерию в контрбатарейной борьбе на краснолиманском направлении и применяют в основном дроны. Об этом рассказал номер расчета САУ «Гиацинт-С» 72-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Доллар.
«Артиллерия с той стороны уже не работает по нам. Как я понимаю, мы ее подавили, сейчас только “птицы”. Поспокойнее стало», — сказал военнослужащий.
Расчеты российских 152-мм самоходных орудий группировки «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи: поддерживают штурмовые подразделения, уничтожают цели на расстоянии свыше 25 км. Так, в ходе одной из задач артиллеристы уничтожили в лесополосе замаскированный опорный пункт с расположенным на нем пунктом управления беспилотниками ВСУ.