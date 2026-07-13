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В трёх аэропортах ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Краснодара и Ярославля, а аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию.

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Краснодара и Ярославля, а аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию.

Об этом сообщает Росавиация.

В Краснодаре в дополнение к действующему регламенту NOTAM (обслуживание рейсов с 09:00 до 23:00 мск) ввели дополнительные временные ограничения.

Аэропорт Ярославля также временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.

Аэропорт Нижнего Новгорода перешёл на работу по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Ранее аэропорт Домодедово временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.

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