В трёх аэропортах ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Краснодара и Ярославля, а аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию.
Об этом сообщает Росавиация.
В Краснодаре в дополнение к действующему регламенту NOTAM (обслуживание рейсов с 09:00 до 23:00 мск) ввели дополнительные временные ограничения.
Аэропорт Ярославля также временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.
Аэропорт Нижнего Новгорода перешёл на работу по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.
Ранее аэропорт Домодедово временно ограничил приём и выпуск воздушных судов.