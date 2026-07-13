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СМИ: американские военные за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов

Axios: США за сутки провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов.

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Американские военные за последние сутки провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В воскресенье КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном.

«За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив про координации американских военных», — сообщает журналист в соцсети Х.

По его словам, еще несколько судов пересекли пролив самостоятельно. Точное число не уточняется.

В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что считает Ормузский пролив открытым.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

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