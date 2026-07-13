СМИ: американские военные за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Американские военные за последние сутки провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив про координации американских военных», — сообщает журналист в соцсети Х.
По его словам, еще несколько судов пересекли пролив самостоятельно. Точное число не уточняется.
В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что считает Ормузский пролив открытым.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.