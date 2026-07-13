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Во Франции из-за жары остановлены три атомных реактора

Все три атомных реактора во Франции были переведены на пониженную мощность из-за аномальной жары. В первую очередь решение принято для минимизации ущерба экосистеме, который наносит сбрасываемая станциями горячая вода.

Все три атомных реактора во Франции были переведены на пониженную мощность из-за аномальной жары. В первую очередь решение принято для минимизации ущерба экосистеме, который наносит сбрасываемая станциями горячая вода.

Как сообщает газета Le Figaro, госкомпания Electricite de France (EDF) также скорректировала нагрузку еще на восьми объектах. Полная остановка коснулась реактора № 2 на АЭС «Гольфеш» (река Гаронна), реактора № 3 на АЭС «Бюже» (река Рона) и реактора № 2 на АЭС «Шо» (река Маас). На пониженную мощность были переведены реакторы на АЭС «Сент-Альбан», «Блайе», «Трикастен», а также другие блоки станций «Бюже» и «Шо».

Всего во Франции 57 ядерных реакторов, они обеспечивают около 70% производства электроэнергии. Для каждого объекта установлено предельное значение температуры воды. В 37 департаментах Франции действует максимальный «красный» уровень опасности из-за высоких температур.

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