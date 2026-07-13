Во Франции из-за жары остановлены три атомных реактора

Как сообщает газета Le Figaro, госкомпания Electricite de France (EDF) также скорректировала нагрузку еще на восьми объектах. Полная остановка коснулась реактора № 2 на АЭС «Гольфеш» (река Гаронна), реактора № 3 на АЭС «Бюже» (река Рона) и реактора № 2 на АЭС «Шо» (река Маас). На пониженную мощность были переведены реакторы на АЭС «Сент-Альбан», «Блайе», «Трикастен», а также другие блоки станций «Бюже» и «Шо».