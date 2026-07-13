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Макконнелл заявил, что продолжит работу, несмотря на проблемы со здоровьем

Сенатор Митч Макконнелл заявил, что пока не сможет вернуться в сенат.

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Авторитетный американский сенатор Митч Макконнелл заверил избирателей, что, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжит работать, однако по совету врачей пока не сможет вернуться в сенат для участия в голосованиях.

Макконнелл, 84-летний республиканец, является абсолютным рекордсменом по сроку партийного лидерства в истории сената США. Ранее представитель сенатора Дэвид Попп заявил, что Макконнелл оказался в больнице.

«У меня все еще есть незаконченные дела, которые я должен завершить от вашего имени, и я твердо намерен завершить работу, для которой вы меня избрали», — передает заявление сенатора журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.

В своем обращении Макконнелл уточнил, что по совету врачей пока не сможет вернуться в сенат для голосования, так как ему нужно пройти реабилитацию.

Причиной госпитализации стало падение, после которого Макконнелл потерял сознание, серьезных травм врачи не выявили, но лечение, по его словам, осложняется из-за последствий полиомиелита, усугубившихся с возрастом.

В феврале 2025 года Макконнелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 2027 года.

Ранее Макконнелл по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован и на несколько недель выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. В декабре 2024 года пресс-служба сенатора сообщила, что Макконнелл получил травму и царапину в результате падения, произошедшего после обеда. В октябре 2025 года упал на пол по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры.

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