Макконнелл заявил, что продолжит работу, несмотря на проблемы со здоровьем

Ранее Макконнелл по меньшей мере дважды впадал в продолжительную прострацию в разгар выступлений на публике, а также был госпитализирован и на несколько недель выпал из рабочего графика после падения с сотрясением в марте 2023 года. В декабре 2024 года пресс-служба сенатора сообщила, что Макконнелл получил травму и царапину в результате падения, произошедшего после обеда. В октябре 2025 года упал на пол по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры.