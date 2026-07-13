Эксперт Стрельникова: введение в Арктике правового режима Антарктики невозможно

«Никакой отдельной конвенции, которая бы урегулировала правовой статус Арктики по аналогии с Антарктикой, у нас нет и никогда не будет. Мы ни за что никогда не смешаем два разных правовых статуса — Арктики и Антарктики», — сказала она.