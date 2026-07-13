Эксперт Стрельникова: введение в Арктике правового режима Антарктики невозможно

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Создание для Арктики отдельного международного правового режима по аналогии с Антарктикой невозможно, несмотря на звучавшие ранее предложения рассматривать регион как глобальное достояние человечества. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИКСА РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.
«Никакой отдельной конвенции, которая бы урегулировала правовой статус Арктики по аналогии с Антарктикой, у нас нет и никогда не будет. Мы ни за что никогда не смешаем два разных правовых статуса — Арктики и Антарктики», — сказала она.
По ее словам, с 2008 года неарктические государства начали активнее проявлять интерес к региону и выдвигать идеи о том, что Арктика должна рассматриваться как глобальное общественное достояние человечества по аналогии с Антарктикой. Стрельникова добавила, что на этом фоне арктические государства были заинтересованы в защите своих суверенных прав и сохранении сложившегося порядка регионального управления.
Эксперт подчеркнула, что ни одно арктическое государство не ставит задачу нового территориального раздела региона. При этом, по ее словам, в Арктике усиливается военное присутствие, развивается соответствующая инфраструктура и наблюдается политическая поляризация.