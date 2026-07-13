Смерть Грэма*: ФБР задействовало ресурсы для расследования

Грэм* был одним из самых последовательных «ястребов» в Вашингтоне. Сенатор неоднократно призывал к усилению санкционного давления на Россию и выступал за максимальную поддержку Украины и Израиля. Он являлся ключевым автором законопроекта о введении «адских санкций» против РФ, который предусматривал, в том числе, вторичные ограничения для торговых партнеров Москвы. За день до смерти Грэм* вернулся из Киева, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.