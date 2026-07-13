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Смерть Грэма*: ФБР задействовало ресурсы для расследования

Федеральное бюро расследований США подключило свои ресурсы к установлению обстоятельств смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Федеральное бюро расследований США подключило свои ресурсы к установлению обстоятельств смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Глава ФБР Кэш Патель сообщил, что ведомство взаимодействует с местными властями столичного округа Колумбия. Заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Грэм*, представлявший в Сенате штат Южная Каролина, скончался вечером 11 июля. Ему был 71 год. Офис политика сообщил о смерти в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья попросила о конфиденциальности в этот период.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать расслоение аорты на фоне артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Точное заключение будет объявлено после завершения всех необходимых процедур. В то же время источники CNN сообщили, что у следователей нет оснований полагать, что смерть была насильственной или связана с преступлением. Местная полиция проводит стандартную проверку, а ФБР предложило помощь на случай необходимости дополнительной экспертизы.

Грэм* был одним из самых последовательных «ястребов» в Вашингтоне. Сенатор неоднократно призывал к усилению санкционного давления на Россию и выступал за максимальную поддержку Украины и Израиля. Он являлся ключевым автором законопроекта о введении «адских санкций» против РФ, который предусматривал, в том числе, вторичные ограничения для торговых партнеров Москвы. За день до смерти Грэм* вернулся из Киева, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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