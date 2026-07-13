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Приём заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября

Второй этап записи детей в школы стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября, документы принимаются независимо от места регистрации ребёнка.

Источник: RT на русском

Второй этап записи детей в школы стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября, документы принимаются независимо от места регистрации ребёнка.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

Подать заявление можно лично в учебном заведении, направить по почте с уведомлением о вручении, а также через портал «Госуслуги» или интегрированный с ним региональный портал.

В ведомстве уточнили, что приказ о зачислении издаётся в течение пяти рабочих дней. Родители получат уведомление в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также по указанному ими почтовому или электронному адресу.

Зачисление в школу не по месту регистрации возможно лишь при наличии свободных мест.

«Приём в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем всё, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Первый этап приёмной кампании проходил с апреля до 30 июня.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин поддержал решение отменить домашние задания для первоклассников.

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