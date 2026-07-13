Макконнелл не вернется в Сенат США после падения и потери сознания

В марте 2023 года Макконнелл уже попадал в больницу с сотрясением после падения и на несколько недель пропадал из публичного поля. В декабре 2024 года его пресс-служба сообщала о травме и царапине, полученных в результате аналогичного инцидента. В октябре 2025 года он упал на пол в здании Капитолия по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры. Кроме того, в последние годы СМИ не раз фиксировали случаи, когда сенатор надолго замирал во время выступлений перед камерами, не реагируя на вопросы.