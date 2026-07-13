Макконнелл не вернется в Сенат США после падения и потери сознания

Американский сенатор Митч Макконнелл, возглавлявший республиканское большинство в верхней палате дольше всех в истории, временно выбыл из рабочего процесса. Политик госпитализирован после падения, сопровождавшегося потерей сознания. По совету врачей он не сможет участвовать в голосованиях, пока проходит курс реабилитации.
О своем состоянии 84-летний республиканец сообщил в обращении, которое цитирует журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман. Макконнелл заверил, что остается в строю и намерен доработать до конца срока, на который его избрали. Причиной обращения стали публичные опасения по поводу его физического состояния.
Инцидент произошел накануне. Медики не обнаружили у сенатора серьезных травм, однако лечение осложняется последствиями перенесенного в детстве полиомиелита, которые, как пояснил сам политик, дают о себе знать с возрастом. Это не первый случай, когда проблемы со здоровьем выводят его из строя.
В марте 2023 года Макконнелл уже попадал в больницу с сотрясением после падения и на несколько недель пропадал из публичного поля. В декабре 2024 года его пресс-служба сообщала о травме и царапине, полученных в результате аналогичного инцидента. В октябре 2025 года он упал на пол в здании Капитолия по пути на голосование, когда ему задавали вопросы волонтеры. Кроме того, в последние годы СМИ не раз фиксировали случаи, когда сенатор надолго замирал во время выступлений перед камерами, не реагируя на вопросы.
О своем решении уйти из политики по окончании текущего срока, который истекает в январе 2027 года, Макконнелл объявил еще в феврале 2025 года. Несмотря на текущие проблемы со здоровьем, он подтвердил намерение завершить работу, для которой был избран.
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