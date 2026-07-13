WP: американские военные обвинили руководство в халатности из-за иранских БПЛА

По ее данным, высокопоставленные офицеры проигнорировали предупреждения разведки о том, что Эш-Шувейх является одной из приоритетных целей для иранской атаки. Несмотря на оценки о недостаточной защищенности объекта, командование США приняло решение все равно разместить на его территории регулярную армию, из-за чего некоторые солдаты, зная о пробелах в защите, работали над ее усилением. Проект в конечном итоге был свернут из-за отсутствия ресурсов на его выполнение.