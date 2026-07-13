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WP: американские военные обвинили руководство в халатности из-за иранских БПЛА

При этом командование США отрицает все обвинения и утверждает, что военный объект был надежно защищен.

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские военнослужащие, выжившие в результате удара Ирана по военным объектам США в Кувейте, обвинили руководство в недооценке угрозы безопасности в порту Эш-Шувейх. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей вооруженных сил.

По ее данным, высокопоставленные офицеры проигнорировали предупреждения разведки о том, что Эш-Шувейх является одной из приоритетных целей для иранской атаки. Несмотря на оценки о недостаточной защищенности объекта, командование США приняло решение все равно разместить на его территории регулярную армию, из-за чего некоторые солдаты, зная о пробелах в защите, работали над ее усилением. Проект в конечном итоге был свернут из-за отсутствия ресурсов на его выполнение.

Военнослужащие также подчеркнули для WP, что высокопоставленные офицеры на объекте якобы неоднократно оказывали давление на солдат, требуя от них покинуть укрытия и вернуться к работе, несмотря на действующую воздушную тревогу.

Проводимое внутреннее расследование не предполагает каких-либо карательных мер в отношении кого-либо, поскольку, согласно источнику WP, порт якобы располагал многоуровневой защитой от дронов и ракет. При этом командование США отрицает все обвинения и утверждает, что военный объект был надежно защищен.

1 марта Иран нанес удар по объекту ВС США в Кувейте, при котором погибли шесть военнослужащих. Министр обороны США Пит Хегсет впоследствии заявил, что военнослужащие погибли при ударе по «тактическому операционному центру». Изначально он утверждал, что это был хорошо укрепленный командный пункт, а Иран якобы применил «мощное оружие». При этом CBS News со ссылкой на источники сообщал, что командный пункт представлял собой временное, слабо защищенное строение.

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