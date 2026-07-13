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Профессор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Практически повсеместный риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется на Дальнем Востоке и в ряде регионов центральной части России, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Источник: RT на русском

Практически повсеместный риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется на Дальнем Востоке и в ряде регионов центральной части России, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Шахмарданов, высокая опасность инфицирования фиксируется во многих субъектах страны.

В зоне риска находятся Ярославская, Тверская, Ивановская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская и Архангельская области, а также Карелия. Высок риск и в Московской области, хотя сама Москва остаётся безопасной.

По словам учёного, угроза существует в Крыму, Севастополе и на значительной части Поволжья. Также в перечень вошли Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.

На Дальнем Востоке энцефалит угрожает практически везде, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.

Для защиты Шахмарданов рекомендовал вакцинацию и соблюдение профилактических мер.

«Используйте репелленты, носите закрытую светлую одежду, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе», — посоветовал он.

Ранее терапевт, педиатр Наталья Коломиец предупредила, что отсутствие температуры, слабости или покраснения после укуса клеща не исключает развития инфекции.

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