Профессор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Практически повсеместный риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется на Дальнем Востоке и в ряде регионов центральной части России, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как подчеркнул Шахмарданов, высокая опасность инфицирования фиксируется во многих субъектах страны.
В зоне риска находятся Ярославская, Тверская, Ивановская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская и Архангельская области, а также Карелия. Высок риск и в Московской области, хотя сама Москва остаётся безопасной.
По словам учёного, угроза существует в Крыму, Севастополе и на значительной части Поволжья. Также в перечень вошли Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.
На Дальнем Востоке энцефалит угрожает практически везде, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.
Для защиты Шахмарданов рекомендовал вакцинацию и соблюдение профилактических мер.
«Используйте репелленты, носите закрытую светлую одежду, проводите само- и взаимоосмотры после прогулок на природе», — посоветовал он.
Ранее терапевт, педиатр Наталья Коломиец предупредила, что отсутствие температуры, слабости или покраснения после укуса клеща не исключает развития инфекции.