Ранее Life.ru писал, что бывший премьер Польши Лешек Миллер не видит возможности примирения с Украиной пока у власти остаются сторонники Бандеры. Он подчеркнул, что защита нацистских лидеров входит в обязанности государства, и только смена руководства Киева сможет изменить ситуацию. Политик также выразил возмущение, что память о военных преступлениях зачастую игнорируется.