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Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

В окрестностях Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты… По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.

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