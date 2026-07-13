Близ Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты… По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.
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