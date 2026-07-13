Gazeta Wyborcza: в Варшаве прошел «Волынский марш»

По ее данным, на мероприятии с речью выступил ультраправый политик Гжегож Браун, чья партия организовала несколько мероприятий к годовщине Волынской резни. В частности, недавно он посетил Люблин, где в компании политика Матеуша Пискорского подписал антибандеровскую декларацию, в которой обозначил требования к дальнейшим действиям в отношении Украины. Он призвал приостановить финансирование Киева и выставить ему счет за уже оказанную помощь, прекратить любую военную поддержку, ввести антибандеровскую присягу для проживающих в Польше украинцев, а также ограничить их привилегии. Также он потребовал от Киева выплаты репараций за произошедшую трагедию.