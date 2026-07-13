Gazeta Wyborcza: в Варшаве прошел «Волынский марш»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Воскресный «Волынский марш» состоялся в столице Польши Варшаве в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943—1944 годах на территории западной Украины. Шествие было приурочено к подписанной правыми политиками декларации о прекращении военной и политической поддержки Украины и ее граждан. Об этом пишет газета Gazeta Wyborcza.
По ее данным, на мероприятии с речью выступил ультраправый политик Гжегож Браун, чья партия организовала несколько мероприятий к годовщине Волынской резни. В частности, недавно он посетил Люблин, где в компании политика Матеуша Пискорского подписал антибандеровскую декларацию, в которой обозначил требования к дальнейшим действиям в отношении Украины. Он призвал приостановить финансирование Киева и выставить ему счет за уже оказанную помощь, прекратить любую военную поддержку, ввести антибандеровскую присягу для проживающих в Польше украинцев, а также ограничить их привилегии. Также он потребовал от Киева выплаты репараций за произошедшую трагедию.
Газета подчеркивает, что озвученные тезисы легли в основу прошедшего «Волынского марша».
В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.