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ВС США сопроводили через Ормузский пролив 20 судов за сутки

Американские военные за последние 24 часа провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Американские военные за последние 24 часа провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Об этом Равид сообщил в соцсети X.

По его словам, суда прошли через пролив при координации американских военных. Ещё несколько судов пересекли пролив самостоятельно, однако точное их число не уточняется.

«За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив при координации американских военных», — сообщает журналист.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе.

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