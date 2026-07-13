Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Финляндия подготовилась к ядерной войне с Россией

Times: в Хельсинки построен подземный город на случай ядерной войны с Россией.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией и защите от возможного ядерного удара, пишет британская газета Times.

«Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ, что хватит для размещения почти миллиона человек в случае ядерного удара или нападения со стороны», — говорится в материале.

По словам сотрудника отдела безопасности Юкка-Пекки Шродеруса, пространство подземного города может быть сдано в аренду, чтобы оно приносило пользу в мирное время.

«Городские власти построили убежища для экстренных случаев, но затем сдали в аренду. Хорошо, что они используются, так что мы знаем, что все работает,», — сказал он.

Шродерус заявил, что внутри убежищ расположены олимпийские бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше