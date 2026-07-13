NourNews: как минимум 13 иранских городов подверглись ударам со стороны США

ДОХА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удары по меньшей мере по 13 иранским городам в ходе новой волны ударов по исламской республике. Об этом сообщило агентство NourNews.
По его данным, под ударом оказались города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.
Информация о пострадавших в результате воздушных ударов не поступала.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные приступили к нанесению очередной волны ударов по объектам в Иране.