Пожар в Ставропольском крае после атаки беспилотников ликвидируют

В результате атаки вражеских БПЛА загорелась промышленная зона в хуторе Вязники Ставропольского края, пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, возгорание произошло в промзоне Шпаковского округа.
На месте уже работают пожарные расчёты. Губернатор уточнил, что, по оперативным данным, никто не пострадал.
Также на месте находится глава округа Игорь Серов.
Ранее сообщалось, что над Тульской областью уничтожены шесть украинских беспилотников.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше