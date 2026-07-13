Риэлтор рассказала, какие квартиры сложнее всего продать

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Покупатели недвижимости стали разборчивее, и многие объекты подолгу не находят покупателей. О том, какие квартиры сложнее всего продать, агентству «Прайм» рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина.
По словам эксперта, это объекты без ремонта, с устаревшей планировкой, расположенные на первых этажах или с неудачным видом из окна. Сложно реализовать и апартаменты, особенно если они покупаются для проживания.
«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — пояснила Рябухина.
Однако, по словам эксперта, даже проблемный объект можно продать при адекватной цене. Если факторов риска несколько, квартира может зависнуть надолго, но снижение цены способно исправить ситуацию. Главное — трезво оценить объект, сделать хорошую презентацию и быть готовым к торгу.