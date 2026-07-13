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ПВО сбили еще три БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еше 3 беспилотника, летевших на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Отражена атака трех вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

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