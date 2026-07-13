Патрушев рассказал, что гордится выбранным путем служения Отечеству

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил в интервью РИА Новости, что гордится тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и на любой должности ставил во главу угла именно интересы России.
«Служить Родине, укреплять ее стабильность и обороноспособность — все это изначально было моим выбором. И коль скоро вы спросили о том, чем я горжусь, то прежде всего именно тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и во всех своих решениях на всех этапах моего профессионального пути, на любой должности ставил во главу угла именно интересы нашей страны», — сказал Патрушев.
Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы он занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999−2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008−2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».