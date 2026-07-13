Патрушев рассказал, что гордится выбранным путем служения Отечеству

«Служить Родине, укреплять ее стабильность и обороноспособность — все это изначально было моим выбором. И коль скоро вы спросили о том, чем я горжусь, то прежде всего именно тем, что сознательно избрал путь служения Отечеству и во всех своих решениях на всех этапах моего профессионального пути, на любой должности ставил во главу угла именно интересы нашей страны», — сказал Патрушев.