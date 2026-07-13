Финляндия построила под Хельсинки подземный город из 5,5 тысячи бункеров

Люди пользуются этими объектами в мирное время, а при чрезвычайных ситуациях здания быстро переоборудуют в укрытия. Под землёй разместили бассейны, спортивные комплексы, сауны, церкви и парковки. В обычные дни граждане используют их как стандартные городские объекты. При угрозе специалисты быстро меняют назначение зданий.