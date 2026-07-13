Освобожденная из Мьянмы россиянка рассказала, как ее заставляли обманывать

«Основными жертвами были американцы. Россияне мне тоже попадались, но я умоляла не давать мне такие кейсы. Я плакала, просила. Меня все равно заставляли звонить, но я старалась сделать разговор максимально коротким и говорила грубо. Еще я переходила на русский язык, чтобы надзиратели не могли точно понять, что я говорю. Надеялась, что наши люди по интонации догадаются, что что-то не так», — рассказала она.