Освобожденная из Мьянмы россиянка рассказала, как ее заставляли обманывать

ДЖАКАРТА, 13 июл — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, сообщила РИА Новости, что под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, однако она всеми силами старалась не обманывать соотечественников.
По словам собеседницы агентства, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр. Там ее принуждали выманивать деньги у людей, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
«Основными жертвами были американцы. Россияне мне тоже попадались, но я умоляла не давать мне такие кейсы. Я плакала, просила. Меня все равно заставляли звонить, но я старалась сделать разговор максимально коротким и говорила грубо. Еще я переходила на русский язык, чтобы надзиратели не могли точно понять, что я говорю. Надеялась, что наши люди по интонации догадаются, что что-то не так», — рассказала она.
Россиянка отметила, что не хотела становиться соучастницей обмана соотечественников даже под угрозой расправы.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии подчеркнули, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.