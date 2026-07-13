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Нетаньяху заявил, что Грэм пришел в ярость в ходе последней беседы с ним

Нетаньяху заявил, что сенатор Грэм в ходе последнего разговора с ним вышел из себя.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился подробностями своей последней беседы с американским сенатором Линдси Грэмом*. В эфире Fox News он рассказал, что разговор оказался эмоциональным из-за разногласий по вопросу оборонных возможностей Израиля.

По словам Нетаньяху, он заявил сенатору, что Израиль способен самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Однако Грэм, как утверждает израильский премьер, резко не согласился с такой оценкой и эмоционально отреагировал на эти слова.

Нетаньяху отметил, что сенатор считал невозможным самостоятельное обеспечение Израилем защиты как своих, так и американских интересов в регионе. Глава израильского правительства также назвал Грэма выдающимся другом еврейского государства.

Напомним, Грэм умер в 71 год. Офис сенатора сообщил, что он скончался после непродолжительной болезни. По данным американских СМИ, ночью в экстренные службы поступил вызов из дома сенатора, связанный с сердечным приступом.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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