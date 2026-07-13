Освобождение Константиновки имеет и символическое значение для России, поскольку именно в этом городе было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля. Об этом заявил член ОП РФ Владимир Рогов.
Политик отметил, что Константиновка в годы Российской империи и СССР была одним из центров стекольной промышленности.
«Именно там на стекольном заводе был изготовлен шедевр стекольного производства — рубиновые звезды, венчающие башни Московского Кремля», — сказал Рогов для РИА Новости.
Согласно записям инженера Михаила Тополина, в 1937 году советское руководство приняло решение установить новые светящиеся рубиновые звезды, изготовление которых поручили заводу в Донбассе.
Ранее KP.RU сообщал, что что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для ее удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки.