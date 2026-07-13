Робинсона назвали «полезным идиотом» после визита в Россию

Как сообщает издание, расходы на поездку покрыл Musk Foundation — частный благотворительный фонд, основанный Илоном Маском и его братом Кимбалом. Этот факт подтвердил Эррол Маск, отец американского предпринимателя. Сам Робинсон во время пребывания в России встречался с Эрролом Маском, который приезжал в страну на Петербургский международный экономический форум.