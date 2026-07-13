Поездка британского ультраправого активиста Томми Робинсона (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) в Москву вызвала резонанс в Соединенном Королевстве. Лидер либерал-демократов Эд Дейви потребовал ужесточить меры по защите британской демократии. Об этом пишет The Guardian.
Как сообщает издание, расходы на поездку покрыл Musk Foundation — частный благотворительный фонд, основанный Илоном Маском и его братом Кимбалом. Этот факт подтвердил Эррол Маск, отец американского предпринимателя. Сам Робинсон во время пребывания в России встречался с Эрролом Маском, который приезжал в страну на Петербургский международный экономический форум.
Дейви в своей реакции на инцидент назвал активиста «полезным идиотом для враждебного государства». Политик выразил обеспокоенность тем, что «британский патриот» совершает визиты в Москву на средства американского миллиардера.
«Мы должны защитить нашу демократию от ультраправых головорезов, сомнительных технарей и иностранного вмешательства», — заявил либерал-демократ.
Робинсон был задержан в лондонском аэропорту Хитроу в июне сразу после возвращения из Москвы рейсом через Турцию. Активист известен своей антииммигрантской позицией и неоднократно привлекался к суду за экстремистские высказывания.
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