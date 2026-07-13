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Один человек погиб при ударах США по иранской провинции Хузестан

По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан.

По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан.

Об этом сообщает Press TV.

«По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан», — говорится в сообщении.

Ранее иранская гостелерадиокомпания информировала о взрывах в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в провинциях Бушер и Хузестан, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании США (СЕНТКОМ).

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