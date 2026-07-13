Один человек погиб при ударах США по иранской провинции Хузестан

По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по городу Бендер-Махшехр иранской провинции Хузестан.
Об этом сообщает Press TV.
«По меньшей мере один человек погиб, несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан», — говорится в сообщении.
Ранее иранская гостелерадиокомпания информировала о взрывах в городах Сирик, Бендер-Аббас, Джаск, в провинциях Бушер и Хузестан, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.
США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании США (СЕНТКОМ).