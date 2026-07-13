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Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов США по АЭС «Бушер»

Постпред России заявил об угрозе для стран Персидского залива после ударов по АЭС «Бушер».

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской АЭС «Бушер» могут привести к серьезным последствиям для стран Персидского залива.

Дипломат подчеркнул, что любые атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются нарушением международного права и представляют угрозу безопасности региона.

«Удары по АЭС “Бушер” могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановить», — написал Ульянов в социальной сети X.

Ранее KP.RU сообщал, что военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории атомной электростанции «Бушер». В результате американской атаки здание, расположенное недалеко от реактора, было уничтожено. Столь близких попаданий рядом с реактором ранее не фиксировалось.

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