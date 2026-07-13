Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов США по АЭС «Бушер»

Ранее KP.RU сообщал, что военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории атомной электростанции «Бушер». В результате американской атаки здание, расположенное недалеко от реактора, было уничтожено. Столь близких попаданий рядом с реактором ранее не фиксировалось.