Ульянов предупредил о катастрофических последствиях ударов США по АЭС «Бушер»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что удары по иранской АЭС «Бушер» могут привести к серьезным последствиям для стран Персидского залива.
Дипломат подчеркнул, что любые атаки на объекты ядерной инфраструктуры являются нарушением международного права и представляют угрозу безопасности региона.
«Удары по АЭС “Бушер” могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановить», — написал Ульянов в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщал, что военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории атомной электростанции «Бушер». В результате американской атаки здание, расположенное недалеко от реактора, было уничтожено. Столь близких попаданий рядом с реактором ранее не фиксировалось.