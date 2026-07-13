Горят и взрываются базы США: Иран запустил сценарий мести

"У США есть, конечно, ещё серьёзный потенциал, вплоть до тактического ядерного оружия, и ясно, что в случае его применения Иран потерпит поражение, но на уровне той операции, которую задумал Вашингтон, США потерпели поражение. Иран сохраняет самостоятельную позицию, не идёт на уступки США. Это говорит о том, что морально-политическая победа за Тегераном. В военном отношении Иран проигрывает, неся потери гораздо больше, чем США, но морально-политически выигрывает.