Горят и взрываются базы США: Иран запустил сценарий мести

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, за кем в этом раунде обострения конфликта будет победа.
«Американцы ещё до этого выводили со своих баз на Ближнем Востоке и оборудование, и вооружение, которые играют второстепенную роль при ведении боевых действий. Это было необходимо для сохранности этих материальных ценностей в случае ударов Ирана. Вероятность того, что на базах есть большое скопление какой-то техники, я исключаю», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что Иран, атаковав базы США на Ближнем Востоке, нанес удары по политическому имиджу Вашингтона.
«Это очень серьезный политический удар по США. Иранцы не дают американцам закрепить своё присутствие на Ближнем Востоке, они вынуждены скрываться, рассредоточивать свои войска, свое оружие», — объяснил Кнутов.
Собеседник издания обратил внимание и на тот факт, что ближневосточные монархии ведут переговоры с Ираном о проходе судов через Ормузский пролив.
«Уже были данные о том, что якобы монархии тайно за спиной США ведут переговоры с Ираном по выходу из ситуации и о будущем Ормузского пролива. В том числе рассматривается вариант платы за проход, но называется это иначе — компенсация затрат на разминирование», — отметил он.
Кнутов подчеркнул, что в данный момент США, несмотря на технологические преимущества, потерпели поражение на Ближнем Востоке.
"У США есть, конечно, ещё серьёзный потенциал, вплоть до тактического ядерного оружия, и ясно, что в случае его применения Иран потерпит поражение, но на уровне той операции, которую задумал Вашингтон, США потерпели поражение. Иран сохраняет самостоятельную позицию, не идёт на уступки США. Это говорит о том, что морально-политическая победа за Тегераном. В военном отношении Иран проигрывает, неся потери гораздо больше, чем США, но морально-политически выигрывает.
И это понимает весь мир", — резюмировал Кнутов.