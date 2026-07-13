Телефонные мошенники выманили у камчатцев более 210 млн рублей

Свыше 210 млн рублей похитили дистанционные мошенники у жителей Камчатки за первое полугодие 2026 года.
Об этом сообщила прокуратура края.
По данным надзорного ведомства, за шесть месяцев в регионе зафиксировано 356 фактов хищения средств с использованием цифровых ресурсов. Среди пострадавших — 64 пенсионера.
В прокуратуре привели несколько характерных случаев. Администратору медицинской клиники поступило сообщение якобы от руководителя с поручением оплатить поставку оборудования. Женщина перевела деньги с личного счёта, хотя никаких закупок в компании не планировали.
Другой житель Петропавловска-Камчатского лишился 1 млн рублей после звонка псевдосотрудника энергоснабжающей организации. Злоумышленник запросил код из смс для поверки счётчиков, а затем подключились лжепредставители ФСБ и Центробанка, убедившие мужчину перевести сбережения на «безопасные счета».
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. В прокуратуре напоминают: настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не просят коды из смс и не требуют переводить деньги на посторонние счета.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в суд направили уголовное дело бывшего адвоката, обвиняемой в мошенничестве на 23,7 млн рублей.