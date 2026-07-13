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Мурманская область и ХМАО возглавили рейтинг доступности жилья

Семьи с одним ребёнком быстрее всего накопят на квартиру в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Источник: RT на русском

Семьи с одним ребёнком быстрее всего накопят на квартиру в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты рассчитали минимальный срок накопления на 60 кв. м при условии, что семья с медианной зарплатой откладывает все свободные средства после необходимых трат.

В лидирующую группу вошли северные и дальневосточные регионы, где благодаря высоким доходам и сравнительно недорогому жилью накопить нужную сумму можно менее чем за три года.

Замыкают список Крым и Севастополь. Там семье потребуется более 13 лет из-за стоимости жилья, превышающей среднероссийскую в 1,4 раза.

«В среднем по России рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 9,3%», — говорится в исследовании.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что интерес к вторичному жилью начал оживляться, однако о полном восстановлении рынка говорить пока рано.

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