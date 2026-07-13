Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награды жителям Норильска

«Вы — представители разных профессий, но вас всех объединяет любовь к родному городу, желание жить и развивать нашу северную столицу. Норильск — город сильных людей, и он меняется к лучшему. Сегодня и сейчас мы создаём его новый образ, чтобы он стал более зелёным, ухоженным и современным. Комплексный план развития — это путеводная нить в новый этап модернизации производств, коммунальной и социальной сферы, жилого сектора. Мы нашли ресурсы для решения важных вопросов, теперь важно не упустить время и добиться результата. В каждом коллективе Норильска мы видим многообразие национальных культур. Этим мы показываем всем, кто сомневается в нашей стойкости: мы едины, а значит — непобедимы», — отметил Михаил Котюков.