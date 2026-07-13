Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награды жителям Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске в честь Дня города, Дня металлурга и Дня градообразующего предприятия губернатор Красноярского края Михаил Котюков наградил 17 жителей Заполярья. Государственные и краевые награды получили врачи, спасатели, энергетики, тренеры, работники предприятий и многодетные семьи.
«Вы — представители разных профессий, но вас всех объединяет любовь к родному городу, желание жить и развивать нашу северную столицу. Норильск — город сильных людей, и он меняется к лучшему. Сегодня и сейчас мы создаём его новый образ, чтобы он стал более зелёным, ухоженным и современным. Комплексный план развития — это путеводная нить в новый этап модернизации производств, коммунальной и социальной сферы, жилого сектора. Мы нашли ресурсы для решения важных вопросов, теперь важно не упустить время и добиться результата. В каждом коллективе Норильска мы видим многообразие национальных культур. Этим мы показываем всем, кто сомневается в нашей стойкости: мы едины, а значит — непобедимы», — отметил Михаил Котюков.
Одной из награжденных стала семья Дениса и Татьяны Кушнир, которой вручили медаль ордена «Родительская слава». Супруги вместе 25 лет и воспитывают 15 детей — шестерых родных и девятерых приемных.
«Чем больше семья, тем больше счастья. Когда-то мы приехали на Таймыр, чтобы развивать его, и счастливы, что наша судьба сложилась именно так. Большинство детей уже взрослые и живут отдельно. У них всё хорошо складывается: учатся, работают, служат», — рассказали Денис и Татьяна.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили начальника подземного участка буровых работ рудника «Комсомольский» Заполярного филиала «Норникеля» Евгения Болтенкова, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили врачу Норильской межрайонной детской больницы Виктору Гаранже.
Кроме того, жителям Норильска вручили благодарности Президента России, ведомственные награды, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За заслуги в охране окружающей среды Красноярского края». Четверо северян получили звание «Почетный работник Красноярского края» в своих профессиональных отраслях.