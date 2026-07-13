Politico: Смерть Грэма* поставила под вопрос новые санкции против России

«После смерти Грэма* попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом», — отмечается в материале.
Журналисты обращают внимание, что сенатор публично объявил о поддержке собственного плана. Документ предполагал введение специальных пошлин для стран, приобретающих российскую нефть и газ. Теперь сторонники покойного парламентария способны сплотиться и принять законопроект как дань памяти коллеге.
Однако реализация данной инициативы сталкивается с серьёзными трудностями. Главный лоббист законопроекта покинул Капитолийский холм, нет и ключевого союзника Митча Макконнелла. Из-за этого судьба санкционного пакета остаётся неопределённой.
Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Коллеги и наблюдатели знали его как убеждённого русофоба. Парламентарий последовательно занимал жёсткую антироссийскую позицию и активно поддерживал Киев. Перед самой кончиной сенатор активно продвигал новый план давления на Москву. Незадолго до смерти он побывал на подземном производстве дронов SkyFall на Украине. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в память о сенаторе. А к расследованию внезапной кончины парламентария подключилось ФБР.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.