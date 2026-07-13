Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года. Коллеги и наблюдатели знали его как убеждённого русофоба. Парламентарий последовательно занимал жёсткую антироссийскую позицию и активно поддерживал Киев. Перед самой кончиной сенатор активно продвигал новый план давления на Москву. Незадолго до смерти он побывал на подземном производстве дронов SkyFall на Украине. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в память о сенаторе. А к расследованию внезапной кончины парламентария подключилось ФБР.