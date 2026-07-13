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ВС США продолжают наносить удары по Ирану, утверждает CNN

CNN: ВС США уже более трех часов продолжают наносить удары по Ирану.

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. ВС США продолжают наносить удары по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Центральное командование американских ВС США в 17.00 по местному времени (полночь мск) сообщило о начале новой серии ударов по Ирану.

«Удары США по Ирану продолжаются, прошло более трех часов с момента их начала», — передает CNN.

Как отмечает телеканал, по сравнению с предыдущими сериями атак эта длится относительно долго.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

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