Смерть Грэма* ускорила голосование по «адским санкциям» против РФ

Грэм* был одним из самых жестких критиков Москвы в американском истеблишменте. Его инициатива предусматривала введение первичных и вторичных санкций, а также 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и уран. Документ должен был вступить в силу, если глава Белого дома признает, что Россия не настроена на серьезное урегулирование конфликта вокруг Украины. В январе Грэм* уже заявлял, что получил от Трампа «зеленый свет» на продвижение этого пакета. По данным Шахин, у документа сейчас 85 соавторов в Сенате.