Американские сенаторы-демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь выступили с призывом к коллегам по Конгрессу принять законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Инициативу, автором которой был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), они предлагают утвердить в память о политике.
Шахин в своем аккаунте в X напомнила, что накануне смерти Грэма*, 10 июля, группа из четырех сенаторов — демократов Шахин и Блюменталя, а также республиканцев Грэма* и Роджера Уикера — объявила о согласовании обновленной версии документа с администрацией Белого дома. По ее словам, принятие закона стало бы лучшим памятником покойному коллеге и его наследию. Блюменталь вторит ей, заявляя, что голосование по этому вопросу стало бы достойным способом почтить его память.
Сам Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года. В его канцелярии причиной назвали кратковременную и неожиданную болезнь. Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования, назвав сенатора одним из величайших людей и законодателей. При этом, как отмечает The Hill, на данный момент остается неясным, какие именно правки были внесены в текст законопроекта после переговоров с администрацией.
Грэм* был одним из самых жестких критиков Москвы в американском истеблишменте. Его инициатива предусматривала введение первичных и вторичных санкций, а также 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих покупать российские нефть, газ и уран. Документ должен был вступить в силу, если глава Белого дома признает, что Россия не настроена на серьезное урегулирование конфликта вокруг Украины. В январе Грэм* уже заявлял, что получил от Трампа «зеленый свет» на продвижение этого пакета. По данным Шахин, у документа сейчас 85 соавторов в Сенате.
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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.