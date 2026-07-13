The Times: в Хельсинки создали подземный город-убежище на миллион человек

Корреспондент The Times посетила комплекс «Мерихака» в центре Хельсинки. На глубине около 20 м расположены детская игровая площадка, спортивные залы, поля для флорбола и мини-футбола, парковка и другие помещения. Общая площадь комплекса составляет около 15 тыс. кв. м, а в чрезвычайной ситуации он может принять до 6 тыс. человек.