Пленный украинский военный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом

КУРСК, 13 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.
«Тех, что отправили на наш полигон, недалеко за Львовом, было трое. А тех, что отправили в Англию — человек 20. Мы два месяца учились, они где-то полтора», — сообщил Лурин.
По словам пленного, отбор в Великобританию проходил без видимых критериев, и он сам хотел попасть в ту группу. Однако позже он понял, что ему повезло остаться: на украинском полигоне было легче, и многое делалось лишь для галочки.
«Там, где я был на полигоне, очень много вещей было чисто формально. И легче было. То есть мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе», — добавил он.
Сослуживцы, вернувшиеся из Великобритании, рассказывали, что подготовка там была тяжелой, но смысла в ней, по словам пленного, не было. После обучения группы объединили, и дальнейшая служба для них была одинаковой.
Илья Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на «Азовстали». После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод «Fujikura» и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.