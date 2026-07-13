Пленный украинский военный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом

Илья Лурин родом из Мариуполя, где работал слесарем-ремонтником на «Азовстали». После начала СВО переехал с семьей во Львов, где устроился на японский завод «Fujikura» и получил бронь. Его родственники эмигрировали в Канаду. Лурин планировал стать миссионером-пятидесятником, но был мобилизован, как только ему исполнилось 25 лет. Служил во 2-й отдельной Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины. Был взят в плен ВС РФ в районе Дмитрова (Мирнограда) ДНР.