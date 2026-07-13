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В Конгрессе предложили ужесточить санкции против России «в память» о Грэме

Сенаторы-демократы предложили принять закон об ужесточении санкций против России в память о его авторе Линдси Грэме (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила конгрессвумен Джинн Шахин на своей странице в социальной сети X.

Источник: Reuters

«Не может быть более достойного памятника Линдси, его наследию и тем делам, за которые он боролся, чем принятие этого закона и воплощение его давней мечты о независимой и безопасной Украине», — написала Шахин.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни.

Одно из последних заявлений Грэма было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. В том числе он предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.

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