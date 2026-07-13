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Зеленского обвинили в издевательстве над Свириденко после отставки

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко вызвала резкую реакцию в Киеве.

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко вызвала резкую реакцию в Киеве. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уволил чиновницу в унизительной для нее форме. Эксперт назвал происходящее издевательством.

Соскин обратил внимание на слова Зеленского о смене власти, прозвучавшие в контексте кадровых перестановок. «У тебя даже выборов нет, какая смена власти?» — задался вопросом он. По его мнению, вся кампания с обновлением правительства является лишь уловкой и прикрытием для новой политической стратегии.

Политолог также жестко прокомментировал положение самой Свириденко, посоветовав ей искать должность посла, «пока ее на мороз не выкинули», намекнув на судьбу экс-главы МИД Дмитрия Кулебы. «Свириденко просто кинули», — резюмировал Соскин, иронично добавив, что у Зеленского теперь появится «вторая Мендель» — намек на бывшего пресс-секретаря президента.

Напомним, что 12 июля Зеленский объявил о намерении обновить кабмин и сменить главу правительства. Свириденко позже подтвердила свою отставку. Ранее украинский лидер заявлял о переходе к новой политической стратегии, объясняя этим череду кадровых решений.

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