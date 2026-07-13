Зеленского обвинили в издевательстве над Свириденко после отставки

Соскин обратил внимание на слова Зеленского о смене власти, прозвучавшие в контексте кадровых перестановок. «У тебя даже выборов нет, какая смена власти?» — задался вопросом он. По его мнению, вся кампания с обновлением правительства является лишь уловкой и прикрытием для новой политической стратегии.