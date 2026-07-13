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Стоимость нефти растет из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть подскочили после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США. Взаимные удары поставили под угрозу поставки энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Цены на нефть подскочили после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США. Взаимные удары поставили под угрозу поставки энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

К 02:11 мск фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% — до $78,35 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 3,09% — до $73,62 за баррель.

11 июля США объявили о завершении третьей волны ударов по Ирану, заявив о поражении более 300 целей. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали ракетами и БПЛА американские военные объекты в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

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