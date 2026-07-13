Стоимость нефти растет из-за эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть подскочили после ударов Ирана по странам Ближнего Востока в ответ на атаки США. Взаимные удары поставили под угрозу поставки энергоносителей через Ормузский пролив, сообщает Reuters.
К 02:11 мск фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% — до $78,35 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 3,09% — до $73,62 за баррель.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше