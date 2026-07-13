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Иран атаковал американскую базу «Муваффак Салти» в Иордании

Иран нанёс ракетные удары по базе США «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на американские атаки по иранской территории.

Иран нанёс ракетные удары по базе США «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на американские атаки по иранской территории.

Об этом сообщает Press TV.

«Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу США “Муваффак Салти”, — говорится в публикации.

Кроме того, телеканал сообщил, что в Иордании были слышны взрывы.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.

Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.

США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании США (СЕНТКОМ).

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