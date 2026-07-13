Иран атаковал американскую базу «Муваффак Салти» в Иордании

Об этом сообщает Press TV.
«Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу США “Муваффак Салти”, — говорится в публикации.
Кроме того, телеканал сообщил, что в Иордании были слышны взрывы.
Ранее сообщалось о звуках взрывов в районе иранского города Сирик и в порту Бендер-Аббас.
Также взрывы прогремели в городе Джаск и на острове Кешм.
США начали наносить дополнительные удары по Ирану для ослабления возможности атаковать суда в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании США (СЕНТКОМ).
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