Киеву не удастся наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие годы

Опыт Японии показывает, что запуск лицензионного производства занимает несколько лет даже в мирных условиях и при развитой оборонной промышленности. Токио подписал меморандум о выпуске ракет модификации PAC-3 в 2005 году, а первый успешный пуск этой ракеты японской сборки прошел только через четыре года.